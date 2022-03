Catania, violenza minori: genitori cedono per soldi la figlia 14enne ad un amico

(PRIMAPRESS) - CATANIA - E' stato confermato l'arresto dal Tribunale di Catania per i due genitori e un amico della coppia a cui era stata ceduta la figlia 14enne in cambio di danaro. Una storia di profondo degrado quella scoperta nella provincia di Catania. I genitori di una 14enne avrebbero usato la figlia come "merce di scambio"costringendola a convivere e ad avere rapporti sessuali con un amico di famiglia per ottenere in cambio cibo e denaro. I carabinieri hanno arrestato tutti e tre gli adulti per concorso in riduzione in schiavitù, atti sessuali con minore, violenza sessuale, sequestro di persona e vari altri reati. - (PRIMAPRESS)