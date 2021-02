Catania: un lite condominiale per rumori sfocia in un omicidio di una donna accoltellata all’addome

(PRIMAPRESS) - CATANIA - Una 42enne è stata uccisa a coltellate dalla vicina di casa, con la quale era scoppiata una violenta lite per rumori. E' accaduto in un condominio catanese, dove la Polizia è arrivata su segnalazione del litigio. Nella casa gli agenti hanno trovato la donna gravemente ferita all'addome: è morta in ospedale. Il fratello della vittima ha ricostruito le circostanze: la vicina protestava e i due hanno cercato un chiarimento a casa sua. La vicina ha aperto la porta e li ha attaccati con un coltello. Arma recuperata, lei arrestata per omicidio. - (PRIMAPRESS)