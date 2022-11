Catania: truffa carburanti, sequestrati 25 mln. ad 8 aziende di prodotti petroliferi. Venivano venduti senza Iva e accise

(PRIMAPRESS) - CATANIA - La Guardia di finanza di Catania e funzionari dell'Agenzia di accise, dogane e monopoli della Sicilia hanno eseguito un sequestro di beni per 25 mln nei confronti di 8 società e due ditte individuali nell'ambito di un'inchiesta su una presunta truffa su carburanti. Sono 13 le persone indagate.Secondo l'accusa avrebbero commercializzato prodotti petroliferi illecitamente introdotti in Italia, e poi li avrebbero rivenduti a basso costo,evadendo l'Iva e accise. Sequestrati mezzi per trasporto e stoccaggio e 125.000 litri di carburante. - (PRIMAPRESS)