Catania: tossicodipendenti agli arresti. Vaccinati più volte per il Covid con documenti falsi per rivendersi il green pass

CATANIA - Tossicodipendenti iper vaccinati per rivendersi il green pass. Sono 17 i tossicodipendenti indagati prrchè per pochi euro o qualche dose di droga si sottoponevano a ripetute vaccinazioni per il Covid con documenti falsi per rivendere ad altre persone il Green pass. E' quanto emerso da indagini dei carabinieri del comando provinciale di Catania. 17 gli indagati, 9 dei quali destinatari di misure cautelari. Tra loro anche fabbricanti di armi artigianali. Rapina aggravata,sequestro di persona, fabbricazione, porto e compravendita di armi clandestine,falso materiale, cessione di droga e ricettazione", le accuse.