Catania: sparatoria nel quartiere Librino tra due gruppi criminali per la supremazia nello spaccio di droga

(PRIMAPRESS) - CATANIA - Due gruppi criminali si sono affrontati in una sparatoria come nel Far West in uno dei quartieri di Catania che non è nuovo a questi scontri: Librino in via Grimaldi. Coinvolte almeno sei persone di cui due sono morte. Indagano i carabinieri del reparto operativo. Nella sparatoria sono rimaste ferite anche 4 persone. I carabinieri ipotizzano che alla base vi sia un regolamento di conti nel mondo dello spaccio di droga. - (PRIMAPRESS)