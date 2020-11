Catania: sospensione solo per un anno al titolare "carceriere" di un Rsa di Aci Sant'Antonio

(PRIMAPRESS) - CATANIA - Anziani lasciati nudi,per terra tra gli escrementi,legati alle sbarre di protezione dei letti, con ferite da decubito non curate,umiliati,vessati,insultati. E'quanto hanno scoperto i Carabinieri in una Rsa di Aci Sant'Antonio,Catania, dopo aver trovato foto dei maltrattamenti nel cellulare di una dipendente della casa di riposo. Al titolare della struttura, un 60enne, è stato vietato di esercitare l'impresa solo per un anno, e a 3 dipendenti di lavorare per 9 mesi."Maltrattamenti con condotte reiterate e abituali" è l'accusa contestata. Una condotta che dovrebbe dover far decadere la loro possibilità di esercitare la funzione sociale derivante dallo statuto d’impresa. - (PRIMAPRESS)