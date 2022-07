Catania: sequestrati dalla GdF beni per 23 mln di euro all'imprenditore ortofrutticolo Giambattista Puccio

(PRIMAPRESS) - CATANIA - La Guardia di Finanza di Catania ha confiscato beni per 23 mln di euro a Giambattista Puccio, imprenditore di Vittoria (Ragusa) operante nel settore dell'imballaggio ortofrutticolo. Nei suoi confronti è stata disposta la sorveglianza speciale per 3 anni, con obbligo di soggiorno. Condannato per rapina,lesioni personali e tentata estorsione aggravata e continuata, Puccio è ritenuto "vicino all'associazione mafiosa della Stidda". Confiscate 8 società e imprese individuali, un fabbricato commerciale, 2 auto, un motoveicolo e rapporti finanziari. - (PRIMAPRESS)