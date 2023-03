Catania: scovati dai Carabinieri 300 indebiti percettori di reddito di cittadinanza

(PRIMAPRESS) - CATANIA - Quasi trecento indebiti percettori del reddito di cittadinanza sono stati individuati dai Carabinieri di Catania. Sono accusati di aver sottratto dalle casse dello Stato oltre un milione e 300 mila euro. Le indagini sono partite da soggetti che non avevano dichiarato di percepire l'"indennità di disoccupa- zione agricola". Oltre a false attestazioni su composizione e redditi dei nuclei familiari,CC e Inps hanno scovato anche diversi ex- tracomunitari che incassavano il sussi- dio pur non residentinda oltre 10 anni - (PRIMAPRESS)