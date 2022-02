Catania: operazione dei Carabinieri nelle piazze di spaccio etnee. Arrestate 13 persone della rete

(PRIMAPRESS) - CATANIA - Blitz dei Carabinieri nelle piazze di spaccio Catania. I Carabinieri del comando provinciale di Catania stanno eseguendo un ordine di custodia cautelare nei confronti di 13 persone indagate per associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagine ha fatto luce sull'operati- vità di un gruppo, dotato di una strut- tura verticistica e dedito al traffico di cocaina e marijuana in almeno tre fiorenti 'piazze di spaccio tra il capoluogo etneo e Mascalucia.L'associazione, capeggiata da due cugini,era capace di incassare oltre 8mila euro al giorno - (PRIMAPRESS)