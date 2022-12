Catania: operazione bis di “Vento di scirocco” che sequestra 20 mln all’imprenditore Sergio Leonardi

(PRIMAPRESS) - CATANIA - Beni per 20 milioni di euro sono stati confiscati dalla GdF di Catania all'imprenditore Sergio Leonardi,44 anni,ri- tenuto legato alla 'famiglia' Mazzei di Cosa nostra. I beni erano stati sequestrati nel 2020 nell'ambito dell'operazione 'Vento di scirocco' diretta nei confronti di 22 persone. In quell'occasione Leonardi era stato arrestato per associazione mafiosa, estorsione in concorso,intestazione fittizia di beni, impiego di denaro e beni di provenienza illecita, fatture false e altro. - (PRIMAPRESS)