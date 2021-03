Catania: operazione antimafia della GdF. Arrestati esponenti del clan Cappello 22 arresti e sequestro di beni

(PRIMAPRESS) - CATANIA - Operazione antimafia della Guardia di Finanza a Catania. 22 misure cautelari per complessivi 34 indagati dalla Direzione distrettuale antimafia della città etnea. Nel mirino esponenti del clan dei Cappello. I reati contestati a vario titolo sono associazione mafiosa, estorsione aggravata dal metodo mafioso,corruzione, falso in atto pubblico,bancarotta fraudolenta, riciclaggio, corruzione elettorale. Sequestrati beni per 5 mln di euro. Tra le vittime delle estorsioni artisti e imprenditori. - (PRIMAPRESS)