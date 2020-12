Catania: operazione antimafia della GdF. Arrestati 18 membri del clan Santapaola-Ercolano e Laudani

(PRIMAPRESS) - CATANIA - Un’operazione antimafia della GdF di Catania ha portato all’arresto di 18 persone, tra carcere e domiciliari, contro esponenti dei clan Santapaola-Ercolano e Laudani. Oltre cento i militari impegnati in un blitz in cui sono stati contestati i reati di associazione mafiosa finalizzata alle estorsioni, all'usura, alla turbativa d'asta, al favoreggiamento personale, alla detenzione e al porto di armi da fuoco. Scoperte dai militari delle fiamme gialle infiltrazioni mafiose nelle aste pubbliche. L'operazione coordinata dalla procura distrettuale è stata eseguita dai militari del nucleo economico e finanzario, dallo Scico e dal Gico della Guardia di finanza. Nell'inchiesta oltre alle misure cautelari disposte dal Gip vi sono 37 indagati. Sequestrate le quote sociali e il patrimonio di una società di trasporti. - (PRIMAPRESS)