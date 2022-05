Catania: neonato trovato in una cesta. Trasportato all’Ospedale Garibaldi Nesina: è in buone condizioni

(PRIMAPRESS) - CATANIA - Un neonato è stato ritrovato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania all'interno di una cesta con ancora il cordone ombelicale attaccato e avvolto in una coperta. Il piccolo era dietro un muretto diroccato nel capoluogo etneo.Il neonato è stato accudito fino all' arrivo dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato all'ospedale Garibaldi Nesima di Catania. Il bimbo sta bene. Allo stato sono in corso accertamenti. - (PRIMAPRESS)