Catania: falsi invalidi, arrestati 6 medici per truffa e falso ideologico. Tra i sanitari anche il medico che curò il boss Nitto Santapaola

(PRIMAPRESS) - CATANIA - Emessi 6 provvedimenti restrittivi dal gip di Catania nei confronti di 6 medici che hanno emesso false certificazioni per pensioni d'invalidità e indennità di accompagnamento. Due sono finiti in carcere, 3 ai domiciliari, per uno è stato disposto il divieto di esercizio della professione per un anno. Tra gli arrestati, c'è anche il medico che curò il boss Nitto Santapaola. I reati ipotizzati sono truffa, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale,falsa perizia. Coinvolte nell'inchiesta 21 persone. - (PRIMAPRESS)