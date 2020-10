Catania: arresti per estorsioni e “pizzi” a imprenditori. In diciotto in manette legati al clan Santapaola-Ercolano

(PRIMAPRESS) - CATANIA - Diciotto arresti e due fermi come indiziati di delitto ritenuti responsabili, a vario titolo, di concorso in estorsione continuata, commessa con l'aggravante del metodo mafioso per aver chiesto il 'pizzo' a commercianti e imprenditori. 13 custodie cautelari in carcere e 5 ai domiciliari a persone ritenute esponenti di spicco del gruppo di San Giovanni Galermo e del clan Assinnata di Paternò facenti parte della famiglia di cosa nostra catanese 'Santapaola-Ercolano'. Il clan estorceva denaro a padre e figlio, proprietari di vari supermercati. - (PRIMAPRESS)