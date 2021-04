Catania: arresti nel quartiere Librino di esponenti mafiosi autori della sparatoria dell'8 agosto 2020

(PRIMAPRESS) - CATANIA - I Carabinieri del comando provinciale di Catania stanno eseguendo 14 misure cautelari per concorso in duplice omicidio, sei tentati omicidi e porto e detenzione illegale di armi da fuoco in luogo pubblico. Al centro dell'inchiesta la sparatoria dell'8 agosto 2020, quando affiliati e esponenti di vertice dei clan mafiosi dei 'Cursoti milanesi' e dei Cappello, su almeno 14 motoveicoli, si sono scontrati nelle strade del popoloso rione Librino. - (PRIMAPRESS)