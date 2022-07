Catania: arrestato dalla GdF l’ex presidente della Reggina Calcio, Luca Gallo per bancarotta fraudolenta

(PRIMAPRESS) - CATANIA - La Guardia di Finanza di Catania ha arrestato e posto ai domiciliari per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, l'imprenditore Luca Gallo, ex presidente della Reggina calcio. Oggi è rappresentante legale di due cooperative: la Multiservizi Italia soc. coop. e 'M&G Coop. Multiservizi soc. coop. entrambe dichiarate fallite dal Tribunale di Catania. L'arresto ha portato anche al sequestro preventivo di beni per circa 1.590.000 di euro e il divieto di esercitare l'attività per un anno. Indagate altre tre persone per gli stessi reati. - (PRIMAPRESS)