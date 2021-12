Catania: arrestati 4 giovani per violenza sessuale di gruppo a Gravina. Provvedimento anche per un 16enne

(PRIMAPRESS) - CATANIA - Violenza sessuale di gruppo,diffusione illecita di immagini sessualmente espliciti ed estorsione: sono le accuse per la quali i carabinieri di Gravina di Catania hanno arrestato 4 giovani, due di 20 e due di 21 anni. I maggiorenni sono accusati di avere abusato di una ventenne tra il mese di novembre 2019 e maggio 2021, ripreso e diffuso con un telefonino le scene delle violenze alle quali avrebbe partecipato anche un 16enne.Per quest'ultimo, non arrestato,sta procedendo la procura della Repubblica per i minorenni, - (PRIMAPRESS)