Catania: 600 mila euro di Reddito di cittadinanza a mafiosi. Denunciate 76 persone del clan Santapaola-Ercolano

CATANIA - Denunciate 76 persone a Catania perché percepivano indebitamente il Reddito di cittadinanza. Venticinque dei denunciati sono persone già condannate per mafia. Le altre 51, comprese 46 donne, hanno ottenuto il Reddito tralasciando di comunicare che in famiglia c'era un condannato per mafia. Tra i beneficiari, soprattutto esponenti del clan Santapaola-Ercolano. Riscossi importi per oltre 600.000 euro Sequestrate a tutti le rispettive carte di Reddito di cittadinanza.