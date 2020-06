Catalfo (Lavoro): "Cig fino a dicembre e finanziamento dei nuovi ammortizzatori sociali con i fondi Sure della UE"

(PRIMAPRESS) - ROMA - La ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo assicura in un’intervista che la Cig "sarà fino a dicembre" e che "i nuovi ammortizzatori sociali saranno finanziati grazie al fondo europeo Sure" attivando subito i 20 miliardi Ue". L'altro obiettivo, è "prolungare il blocco dei licenziamenti". La "grande sfida", spiega Catalfo è "riuscire a metteree sia le imprese che i lavoratori come in bolla per proteggerli dagli effetti della crisi”. Catalfo poi difende il "reddito di emergenza" perché è "una misura a tempo" voluta dai comuni. - (PRIMAPRESS)