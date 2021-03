Cassazione: Luca Traini condannato a 12 anni. Sparò all'impazzata nel centro di Macerata

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Cassazione ha confermato a la condanna a 12 anni per strage per Luca Traini, l'uomo che nel febbraio del 2018 sparò all'impazzata per le vie di Macerata contro sei immigrati di colore Confermata anche l'aggravante dell'odio razziale già presente nella motivazione della condanna del Corte d'Assise di Ancona dell'ottobre del 2019. Traini motivò a suo tempo la sua aggressione come una vendetta per l'assassinio della 18enne Pamela Mastropietro.Confermato il diritto al risarcimento per le le vittime e le parti civili. - (PRIMAPRESS)