Caso Ziliani: arrestate le due figlie ed il fidanzato della sorella maggiore per omicidio e occultamento di cadavere

(PRIMAPRESS) - BRESCIA - Ci sarebbe una svolta nelle indagini sul caso dell'ex vigilessa Laura Ziliani, il cui cadavere è stato trovato da un bambino tra la vegetazione in Alta Vallecamonica l'8 agosto scorso. I carabinieri di Brescia hanno arrestato le due sorelle Silvia e Paola Zani di 26 e 19 anni, figlie della Ziliani, scomparsa da Temù l'8 maggio 2021, e il fidanzato della sorella maggiore, Mirto Milani. I tre erano già indagati con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Le indagini avviate dai militari della Compagnia di Breno parallelamente alle ricerche hanno evidenziato numerose anomalie nel racconto fornito dai tre arrestati, inducendo i carabinieri e la Procura a ritenere poco credibile la versione dell'infortunio o del malore in montagna. Dall'autopsia del cadavere era emersa la presenza di sostanze stupefacenti che hanno fatto ipotizzare agli investigatori che la donna fosse stata sedata in casa e poi trasportata fino alle rive del fiume Oglio. - (PRIMAPRESS)