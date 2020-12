Caso Zaky, Amnesty International denuncia una situazione critica di Patrick e chiede al governo italiano un'azione più incisiva

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Amnesty International è veramente allarmata per le condizioni fisiche e mentali di Patrick Zaki,che sembrano in via di deterioramento". Lo dice il portavoce dell'organizzazione in Italia. "Il governo italiano faccia qualcosa di più di quanto ha fatto finora,per assicurare che Patrick possa tornare presto in libertà", dice Riccardo Noury."L'ultima conferma di 45 giorni di detenzione ha evidentemente provato molto Patrick,che ha bisogno di sentire intorno a sé affetto e solidarietà,ma anche decisioni sulla sua scarcerazione". L'Egitto ancora nell'occhio del ciclone dopo il caso Regeni. Il presidente della Camera, Roberto Fico aveva annunciato la riconferma deell'interruzione dei rapporti parlamentari con il governo di Al-Sisi indignato per quanto espresso nel dispositivo di chiusura dei Pm romani sulla vicenda di Giulio Regeni. Ma la questione ora deve assumere contorni completamente diversi da quelle finora mollemente adottate dal responsabile della Farnesia e dal Governo italiano. E' una questione id dignità nazionale. - (PRIMAPRESS)