Caso Zaki: oggi la nona udienza in Egitto. Il rischio di una condanna a 5 anni. Diplomatici presenti al processo

(PRIMAPRESS) - MANSURA (EGITTO) - Si terrà oggi la nona udienza del caso di Patrik Zaki a Mansura, in Egitto. La sentenza di oggi potrebbe infliggergli cinque anni di carcere per l'accusa diffusione di notizie false. A Mansura, come in tutte le precedenti udienze per il prolungamento della custodia cautelare e del processo, saranno presenti diplomatici italiani e di altri Paesi nell'ambito di un monitoraggio europeo di processi rilevanti per il rispetto dei diritti umani in Egitto. - (PRIMAPRESS)