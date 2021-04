Caso Zaki, l'Ambasciatore italiano al Cairo chiede la presenza di osservatori in tribunale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo l'ennesima e irrituale proroga della carcerazione di Patrik Zaki, l'ambasciata italiana in Egitto comunica di essersi attivata perché osservatori stranieri possano tornare ad assistere alle udienze, cosa che era stata vietata ieri in aula. Risposta positiva è già arrivata da Francia e Canada, le cui ambasciate si sono rese disponibili a presenziare. In una lettera al tribunale gli Usa rimarcano il proprio interessamento al caso dell'universitario egiziano. Zaki è ormai da 14 mesi in carcere. - (PRIMAPRESS)