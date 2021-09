Caso Zaki: interrogatorio del Tribunale del Cairo per Patrick. I timori di un rinvio a giudizio

(PRIMAPRESS) - CAIRO (EGITTO) - Dopo quello del 13 luglio, ieri un altro interrogatorio per Patrick Zaki. Lo ha reso noto sul proprio sito "Eipr" l'ong egiziana per cui lavorava lo studente egiziano dell'Università di Bologna.La Ong teme che potrebbe essere un preludio al rinvio a giudizio,come è successo nei mesi scorsi con altri opinion maker".Se ciò fosse vero "allora questo rinvio si baserà su accuse infondate,inventate,basate su un falso rapporto di accusa,senza prove che confermino che Zaki possieda gli account Facebook" per i quali è stato arrestato. - (PRIMAPRESS)