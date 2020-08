Caso Viviana Parisi: nuovo vertice in Prefettura e cambio di strategia nella ricerca del piccolo Gioele

(PRIMAPRESS) - MESSINA - Questa mattina un nuovo vertice in Prefettura a Messina con inquirenti e soccorritori, per determinare una nuova strategia nelle ricerche del piccole Gioele, il bambino di 4 anni scomparso il 3 agosto scorso insieme alla madre Viviana Parisi. La donna che era stata ritrovata nei giorni scorsi sotto un traliccio dei boschi di Caronia, ieri era stata sottoposta ad autopsia per stabilire anche l’eventualità di un omicidio. Ma quest’ultima ipotesi, secondo i legali, sarebbe state eliminata. Le fratture constatate sono tipiche di una caduta accidentale. La ricerca affannosa con ingenti mezzi, finora non ha prodotto nessun indizio per ritrovare il piccolo Gioele che alcune testimonianze avrebbero visto insieme alla mamma al momento dell’incidente sull’autostrada Messina-Palermo dove era stata soccorsa la donna che era, probabilmente, in stato confusionale. - (PRIMAPRESS)