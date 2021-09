Caso vicequestore Schilirò: le decisioni disciplinari del ministro Lamorgese per la poliziotta no-green pass

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il caso del vice questore della Criminalpol, Nunzia Alessandra Schilirò rischia di dividere l’opinione pubblica per quelle sue frasi contro il Green Pass. Ma l’interrogativo più forte resta se un funzionario di polizia, al pari di un magistrato, può dismettere, pur senza divisa, il ruolo in un evento pubblico per dichiarare il proprio pensiero in opposizione a provvedimenti adottati dal Governo. La questione ha provocato un sentiment negativo nei colleghi della poliziotta. “Avrebbe avuto senso dimettersi prima di salire su un palco e sentirsi libera di esprime il proprio diritto di parola”, commenta più di un graduato delle forze di polizia. Schilirò intende andare avanti con o senza divisa come lei stessa ha dichiarato.

Intanto c'è la forte presa di posizione della ministra Lamorgese. "Riguardo alle gravissime dichiarazioni del vice questore Schilirò durante la manifestazione 'No vax' di ieri sera a Roma, sto seguendo la vicenda personalmente con il capo della Polizia,Giannini, affinché vengano accertate, con assoluta celerità, le responsabilità sotto ogni profilo giuridicamente rilevante a carico dell'interessata".