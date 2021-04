Caso spionaggio Biot: la Russia espelle un diplomatico italiano. Farnesina: "Decisione infondata e ingiusta"

(PRIMAPRESS) - MOSCA - La Russia ha espulso un diplomatico italiano per rappresaglia all'espulsione di due diplomatici russi per il caso di spionaggio che ha coinvolto l'ufficiale di Marina Walter Biot. La Farnesina ha commentato con una nota il provvedimento del governo di Mosca: "Abbiamo appreso con profondo rammarico la decisione della Federazione Russa di espellere l'addetto navale aggiunto dell'Ambasciata d'Italia a Mosca con un preavviso di 24 ore. Consideriamo la decisione infondata e ingiusta perché in ritorsione a una misura legittima". - (PRIMAPRESS)