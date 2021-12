Caso Shuai: la Wta annulla tutti i tornei in Cina e Hong Kong. Ancora buio sulla tennista cinese

(PRIMAPRESS) - LONDRA - La Women's Tennis Association (Wta) ha annunciato la "sospensione immediata di tutti i tornei in Cina e Hong Kong", a causa delle situazione non chiara in cui si trova la tennista cinese Peng Shuai. Il presidente della Wta, Steve Simon, afferma di "nutrire seri dubbi" sul fatto che "sia libera e al sicuro" e pertanto non se la sente di chiedere alle atlete di gareggiare in Cina. La Peng era riapparsa il 21 novembre in videoconferenza dopo essere rimasta irreperibile per parecchi giorni. - (PRIMAPRESS)