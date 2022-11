Caso Saman: recupero di resti umani della polizia scientifica a Novellara. Potrebbero essere della ragazza pakistana

(PRIMAPRESS) - NOVELLARA (REGGIO EMILIA) - Sono in corso a Novellara le operazioni di recupero di un corpo che potrebbero essere i resti umani di Saman, la 18enne pachistana scomparsa dopo la fuga dalla famiglia per un matrimonio combinato che lei aveva rifiutato. L'esito delle analisi è atteso in 2 mesi e i periti designati dalla Corte di Assise dovranno cercare identità, cause del decesso e data presunta di morte. In cella con l'accusa di omicidio ci sono zio e due cugini di Saman,in Italia. In Pakistan, invece, mamma è ancora latitante. - (PRIMAPRESS)