Caso Saman Abbas: trovati resti umani in un capannone abbandonato di Novellara.

(PRIMAPRESS) - REGGIO EMILIA - Potrebbe esserci una nuova pista nell'omicidio della giovane pakistana Saman Abbas di cui dal 30 aprile scorso non è stata più ritrovato il corpo. Dopo l'arresto del padre in Pakistan, avvenuto però per motivi diversi dal possibile concorso nell'omicidio della figlia, i Ris sono tornati nei dintorni di Novellara. E questa mattina sono stati trovati resti umani non lontano dal casolare dove viveva la famiglia di Saman Abbas. In un altro casolare abbandonato i resti umani trovati ora sono al vaglio degli investigatori. La ragazza aveva rifiutato un matrimonio combinato. Il corpo non è mai stato trovato. Per l'omicidio sono indagati 5 parenti con uno zio ancora in carcere. - (PRIMAPRESS)