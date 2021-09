Caso Saman Abbas: arrestato a Parigi lo zio Hasnain. Su di lui pendeva un mandato europeo

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Arrestato a Parigi lo zio della 18enne Saman Abbas scomparsa da Novellara, nel Reggiano, il 30 aprile scorso. Danish Hasnain, è stato arrestato nella capitale francese, grazie alla collaborazione con i carabinieri di Reggio Emilia. Su di lui pendava un mandato di arresto europeo. L'uomo, riconosciuto dai poliziotti per un neo sul volto, è uno dei cinque parenti della 18enne indagati per l'omicidio. E' ritenuto l'esecutore materiale del delitto. Il corpo della giovane pachistana non è mai stato ritrovato, dopo una lite in famiglia scoppiata per essersi ribellata a un matrimonio forzato in patria. - (PRIMAPRESS)