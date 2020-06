Caso Regeni: Di Maio annuncia su Facebook un ultimatum all’Egitto mentre Conte sarà ascoltato in Commissione d’Inchiesta

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dalla vendita delle fregate militari al richiamo per risposte credibili da parte dell’Egitto sul caso della morte di Giulio Regeni. Questo il volto bifronte dell’Italia divisa dagli interessi commerciali di Stato alla difesa della memoria dei suoi cittadini e della giustizia. La questione riaffiora dopo che il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio ha annunciato di aver inviato una lettera al ministro degli Esteri egiziano Shoukry ribadendo che serve un efficace segnale di svolta sul caso di Giulio Regeni. “Bisogna far luce definitivamente sulla morte di Giulio perchè il tempo dell'attesa è finito" scrive Di Maio dando l’impressione di un’autorevolezza di Stato che, però, risulta alquanto fiacca se scritta a poche ore dall’audizione del presidente del Consiglio Conte presso la Commissione d’inchiesta a Palazzo San Macuto. L’annuncio di Di Maio è affidato al poco istituzionale facebook e anche questa iniziativa risulta ancora irrispettosa della memoria del ricercatore ma resta aperta la questione della vendita di armi militari ad un paese ancora controverso nelle sue posizioni dei blocchi del Mediterraneo.L'appuntamento di questa sera dell’audizione di Conte viene trasmesso in diretta webtv e canale satellitare. - (PRIMAPRESS)