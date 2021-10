Caso Puigdemont: oggi il pronunciamento della Corte d'Appello di Sassari per l'estradizione in Spagna

(PRIMAPRESS) - SASSARI - E' un tempo sospeso quello vissutto oggi dall'ex leader catalano in esilio Carles Puigdemont, in vista dell'udienza di questa mattina al tribunale di Sassari per esaminare la richiesta di estradizione da parte della Spagna. I legali dell'europarlamentare hanno presentato, nei giorni scorsi, un ricorso con procedura di urgenza per riottenere la sua immunità, attualmente sospesa, come eurodeputato. La richiesta era stata depositata presso il Tribunale dell'Ue, proprio in previsione al pronunciamento di oggi 4 ottobre davanti alla Corte d'Appello di Sassari che dovrà decidere sulla richiesta di estradizione in Spagna.

Puigdemont, 58 anni, è ricercato da Madrid con l'accusa di sedizione per aver guidato un tentativo catalano di dichiarare l'indipendenza dalla Spagna nell'ottobre 2017 ed è poi fuggito in Belgio per evitare il processo. - (PRIMAPRESS)