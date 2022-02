Caso Peng Shuai: la nuova versione della tennista che aveva denunciato una violenza

(PRIMAPRESS) - PECHINO - Peng Shuai, la tennista cinese che tre mesi fa aveva messo in allarme lo sport internazionale per una denuncia di abuso sessuale da parte dell'ex vice-premier Zhang Gaoli, è riapparsa in queste ore in hotel a Pechino dove è stata intervistata dal giornale francese l'Equipe. "Mai subito abusi. Mai detto di aver subito un abuso sessuale". Così avrebbe raccontato al magazine francese la tennista ritrattando la prima versione dei fatti. Peng spiega che quel post che aveva provocato un terremoto mediatico, era solo frutto di un "enorme malinteso". Dunque dopo circa due msesi di silenzio la tennista torna a parlare dell'episodio ma questa volta per gettare acqua sul fuoco: "Desidero che il significato di quel messaggio sui social non venga più distorto", ha aggiunto. Una versione che lascia ancora i contorni del giallo ma è certo che questa sarà anche la versione definitiva. - (PRIMAPRESS)