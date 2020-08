Caso Parisi: oggi l'autopsia sui resti di Gioele. Monta la polemica sulle immagini del drone

(PRIMAPRESS) - MESSINA - Inizia questa mattina l’autopsia su quanto è rimasto del piccolo corpino di Gioele, il figlio di Viviana Parisi. L'esame potrà aiutare a ricostruire la modalità e il momento della sua morte. Al lavoro una task force composta da entomologi, geologi, zoologi, esperti in materia di tracce di animali. Gioele e sua madre Viviana erano spariti dopo un incidente sulla A20 MessinaPalermo. Il corpo senza vita della Dj è stato trovato lo scorso 8 agosto, 5 giorni dopo l’incidente e per questo si stanno alimentando le polemiche tra i familiari e chi ha coordinato l’attività di ricerca. Nelle immagini del drone effettuate a 24 ore dall’incidente, si notava già il corpo senza vita della dj nel bosco di Caronia e accanto non c’era il piccolo Gioele. Quella circostanza se rilevata subito avrebbe portato immediatamente al ritrovamento del corpo e probabilmente, anche a quello di Gioele ancora in vita. Ma le immagini non sono state esaminate subito o non ci si è accorti di quel corpo presente nei frame. - (PRIMAPRESS)