Caso Parisi: ipotesi di aggressione di cani Rottweiler dopo l’incidente

(PRIMAPRESS) - MESSINA - Proseguono le ricerche del piccolo Gioele, scomparso il 3 agosto scorso insieme alla mamma,poi ritrovata morta, nei pressi di Caronia, nel Messinese. Sono in corso nuovi sopralluoghi nei pressi dell'autostrada che era stata percorsa in auto da mamma e figlio. Intanto si fa strada l'ipotesi che i due possano essere stati aggrediti da uno o due Rottweiler, visti nella zona. Sulla gamba della mamma infatti c'erano dei morsi di animale, ma ancora non è stato stabilito che tipo di animale abbia morso la donna. - (PRIMAPRESS)