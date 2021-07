Caso Palamara: oggi udienza a Perugia per l'ex magistrato. L'Avvocatura dello Stato chiede un risarcimento per "Il sistema"

(PRIMAPRESS) - PERUGIA - L’ex magistrato e membro del Consiglio Superiore della Magistratura, Luca Palamara, oggi dovrebbe tornare un aula a Perugia per uno stralcio del processo che lo vede protagonista. Nei giorni scorsi Palamara aveva dichiarato: “La richiesta dei PM di Perugia conferma che non ho mai commesso un atto contrario ai doveri di ufficio e che l’originaria accusa di aver preso 40.000 euro per la Procura di Gela è caduta. Sono certo di chiarire già alla prossima udienza del 19 luglio i residui fatti che mi vengono contestati, dimostrando di non aver ricevuto pagamenti e utilità”.

Ma intanto fa discutere la richiesta dell'Avvocatura generale dello Stato che avrebbe richiesto un risarcimento per danno d'immagine allo stesso Palamara e ad Alessandro Sallusti autori del libro "Il Sistema" diventato una "gola profonda" sulla magistratura italiana. "Sono turbato dalla richiesta di censura del libro da parte dei rappresentanti dell'avvocatura dello stato: vogliono forse silenziarmi?". La richiesta di risarcimento, di fatto, arriva a oltre 7 mesi dalla pubblicazione del libro e non ha inteso attendere i giudizi sospesi sul caso Palamara in cui sono ancora molti gli interrogativi aperti su intrecci tra politica, magistratura e informazione.