Caso Palamara, oggi l’ex magistrato interrogato a Perugia. “Mai fatta attività di dossieraggio”

(PRIMAPRESS) - PERUGIA - Non ho mai messo in atto attività di dossieraggio, ho operato sempre nel bene e nell'interesse della Procura di Roma". L'ha detto l'ex magistrato Luca Palamara,in aula oggi in udienza preliminare a Perugia, davanti al gup Avila. Nel procedimento Palamara è accusato a vario titolo di rivelazione e utilizzazione di segreto d'ufficio,accesso abusivo ai sistemi informatici e abuso d'ufficio, insieme all'ex pm di Roma, Stefano Rocco Fava, oggi giudice civile a Latina che è stato interrogato e ha rilasciato dichiarazioni spontanee. - (PRIMAPRESS)