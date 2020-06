Caso Palamara: l'ex PM impugna la decisione dell'espulsione da parte dell'Amn

(PRIMAPRESS) - ROMA - Luca Palamara. l’ex PM di Roma ed ex presidente dell’Anm, non ci sta ad essere fatto fuori dal sindacato delle toghe senza nemmeno essere stato ascoltato dal consiglio dei Probi Viri. Gli stessi, come avrebbe sostenuto Palamara, che avrebbero chiesto in più di un’occasione dei favori. “Siamo in democrazia: lo statuto prevede la possibilità di impugnare la decisione della mia espulsione dall'Anm. C'è una parte di magistratura che mi chiede di dimostrare la mia innocenza, io non ho mai ricevuto somme di denaro per una nomina". Così l'ex presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Palamara, espulso a seguito dell'inchiesta per corruzione. "Impugnerò la decisione davanti all'assemblea generale dei soci, chiedendo di spiegare le mie ragioni in un confronto", ha detto Palamara. Dalla politica arriva la richiesta di rivedere l’organizzazione della magistratura che non può lasciare qualsiasi traccia di toghe che si sono infangate. - (PRIMAPRESS)