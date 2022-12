Caso Padel: le mani della ‘Ndrangheta sui campi dell’hinterland milanese. L’arresto di Marco Molluso

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il boom della pratica di Padel e del business dei campi ha interessato anche la criminalità. Nel capoluogo lombardo gli interessi della 'Ndrangheta si sono appuntati su questo 'affaire' come hanno rivelato le intercettazioni di Marco Molluso, nipote del boss Giosafatto. "Dietro questi c**o di padel c'è un business infinito" rilevava Molluso. L'imprenditore di 39 anni, che aveva anche un passato come calciatore dilettante e allenatore in Serie D, è stato arrestato e messo ai domiciliari con l'accusa di false fatture e autoriciclaggio. All'interno dei suoi affari c'erano anche 8 campi da padel per un valore di 700 mila euro, che sono ora posti sotto sequestro. - (PRIMAPRESS)