Caso Osimhen: il presidente del Napoli, De Laurentis indagato dalla Guardia di Finanza per falso in bilancio

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Aurelio de Laurentiis, la moglie Jacqueline Baudit, il figlio Edoardo e la figlia Valentina sono indagati per falso in bilancio nell'ambito del trasferimento di Victor Osimhen al Napoli. La Guardia di Finanza, su ordine della Procura di Napoli, ha effettuato una serie di perquisizioni nelle sedi del club a Castel Volturno e Roma per verifiche sul contratto che era già finito nel mirino della Procura Federale nel caso plusvalenze, dove erano stati esclusi illeciti da parte del club azzurro. - (PRIMAPRESS)