Caso Open-Renzi: le polemiche dopo il voto in Senato sul No del M5S

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo l'ok del Senato di ieri sul conflitto attribuzione nel caso Open-Renzi si solleva la polemica con il no del M5S. L'aula di Palazzo Madama ieri ha approvato con 176 voti favorevoli e 76 voti con- trari la relazione della giunta delle immunità sul caso Open che vede coinvolto Matteo Renzi. La giunta delle immunità chiedeva di sollevare un conflitto di attribuzione alla Corte Costituzionale nei confronti dei magistrati di Firenze che avrebbero inserito nel fascicolo dell'inchiesta chat e mail di quando Renzi era già senatore, senza chiedere l'autorizzazione come previsto dalla Costituzione.

"Il voto non è contro Renzi ma a favore dei principi del Movimento che ritengono che politici devono difendersi nei processi non dai processi, perciò voteremo contro per difendere i nostri valori e principi. Lo ha detto Giuseppe Conte, leader M5s, a proposito della votazione dell'aula del Senato ma da Italia Viva replicano che hanno prevalso gli scontri politici non la Costituzione. - (PRIMAPRESS)