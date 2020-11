Caso Morra: le scuse non scuse del presidente grillino della Commissione Antimafia su Santelli e la Calabria

(PRIMAPRESS) - ROMA - La bufera provocata dalle incaute parole del presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra sulla defunta presidente della Calabria Jole Santelli, non si placa neanche con le scuse a cui è stato sollecitato dal suo stesso partito. Di fatto le scuse per niente convincenti sembrano essere stato più un atto dovuto che sentito visto che l’esponente del M5S avrebbe fatto intendere che le sue parole sono state frutto di frasi prese da più parti ed incollate. “Chiedo scusa alle persone che si sono sentite offese o colpite da parole che sono state volutamente tagliate e cucite per far intendere ciò che il sottoscritto non ha mai pensato”, ha detto. “Io mi batto per una sanità pubblica universale che intervenga per chi è più debole e chi è più debole è il malato. Io rifiuto qualunque accusa di insensibilità. Da parte mia c’è sempre stato il massimo rispetto per chi vive la condizione della malattia. Io ho semplicemente ricordato come l’elettorato debba essere pienamente responsabile delle proprie scelte Perché ciò che avvenga è necessaria un’informazione totale”. Colpa dei giornali, dunque, e di chi ha riportato il “taglia e cuci” ma la verifica di quelle parole conferma che è stata solo inaccettabile imprudenza istituzionale. E da qui la richiesta delle opposizioni delle dimissioni di Morra da parte delle opposizioni ma anche dalle istituzioni calabresi per le parole colpevolizzanti di una intera regione senza distinzioni. - (PRIMAPRESS)