Caso Montante: la Corte d’Appello autorizza due periti ad intervenire nell’udienza al posto dell’ex presidente di Confindustria Sicilia

(PRIMAPRESS) - CALTANISSETTA - Antonello Montante non sarebbe stato in grado di partecipare coscientemente al processo di primo grado il suo stato di salute e per questo motivo i legali dell'ex leader di Confindustria,Taormina e Panepinto,hanno chiesto la nullità. A riferire sugli accertamenti saranno due periti della difesa.Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Caltanissetta, presieduta da Andreina Occhipinti, nel corso dell'udienza di ieri all'aula bunker di Caltanissetta del processo sul "Sistema Montante" che si celebra nei confronti di 5 imputati. - (PRIMAPRESS)