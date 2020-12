Caso Marra: Virginia Raggi assolta in Appello. E' finito l'incubo di un raggiro

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per la sindaca Virginia Raggi si è chiusa la pesante vicenda che l'aveva vista suo malgrado coinvolta nell'assunzione di Renato Marra. La prima cittadina è stata assolta dall'accusa di falso in atto pubblico dalla seconda sezione penale della corte d'appello di Roma nel processo legato alla nomina di Renato Marra, fratello di Raffaele (all'epoca capo del Personale in Campidoglio), a capo della Direzione Turismo. La decisione è arrivata dopo due ore di camera di consiglio e la sentenza è stata accolta da un applauso. Per la Raggi il procuratore generale aveva chiesto una condanna di 8 mesi. E' finito un incubo e la sua commozione è stata grande perchè si è riconfermata la sentenza di assoluzione che era stata pronunciasta già il 10 novembre del 2018 quando il tirbunale ordinario assolse la sindaca con la formula 'perché il fatto non costituisce reato'. "La Raggi - recitava la sentenza nelle motivazioni - è stata vittima di un raggiro ordito dai fratelli Marra in suo danno. Sotto l'aspetto formale la nomina di Marra Renato non offre alcuna deviazione dalla procedura di interpello", aveva scritto il giudice in merito alla decisione di mettere il fratello di Raffaele Marra, allora responsabile del personale in Campidoglio, a capo della Direzione Turismo del Comune. La candidatura di Renato, secondo il giudice, "era stata pianificata dai due fratelli Marra molti mesi prima, già dalla prima metà di luglio 2016, quale alternativa al diniego del sindaco Raggi per la nomina di Marra Renato come il capo o vice capo della polizia locale di Roma Capitale". - (PRIMAPRESS)