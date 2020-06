Caso Madeleine McCann: la piccola Maddie sarebbe morta. Lo scrive il procuratore tedesco Wolters ai genitori

(PRIMAPRESS) - ROMA - La piccola Madeleine McCann, la bambina inglese che non fu più ritrovata nel 2007 mentre era in vacanza con i suoi genitori Kate e Gerry in Portogallo, sarebbe morta. Lo scrivono in una lettera inviata ai genitori, gli inquirenti tedeschi comunicando di avere "prove concrete" della sua morte. Madeleine aveva 3 anni quando scomparve dalla località di villeggiatura di Praia da Luz nell’Algarve. "Questo è un caso di omicidio non di persona scomparsa", ha detto il procuratore Hans Christian Wolters, che indaga su Christian Brueckner, il principale sospettato la cui presenza è stata confermata all’epoca nella zona dove stavano trascorrendo le loro vacanze i McCann. "Non possiamo dire perché è morta poiché è più importante inchiodare il colpevole piuttosto che mettere le nostre carte sul tavolo”. Ma perché comunicare la presunta morte della bambina se il procuratore sta ancora raccogliendo alcune prove indiziarie che porterebbero a Bruckner? - (PRIMAPRESS)