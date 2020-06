Caso Lucifora: arrestato a Modica il carabiniere che avvrebbe ucciso il cuoco il 10 novembre scorso

(PRIMAPRESS) - MODICA (RAGUSA) - Le indagini e la comparazione del Dna hanno portato all’arresto del carabiniere, Davide Corallo per l’omicidio commesso nel novembre scorso a Modica del cuoco Peppe Lucifora.

I fatti risalgono al 10 novembre dello scorso anno quando Lucifora venne trovato rinchiuso nel suo appartamento e sul corpo l'autopsia confermò la violenza dei colpi infertigli tanto da fargli perdere i sensi, e poi strangolato con la sola mano destra, stando ai segni rimasti sul corpo. Secondo le evidenze degli accertamenti, la vittima non avrebbe opposto alcuna resistenza. Non si conoscono ancora i dettagli dell'omicidio e cosa abbia provocato l'aggressione da parte del carabiniere.