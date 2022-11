Caso Ginnastica: oggi il summit Abodi, Malagò, Tecchi. Domani audizione atlete

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il caso ginnastica ritmica a Brescia, per pressioni psicologiche sulle atlete è deflagrato a livello nazionale. Il summit tenuto questa mattina dal ministro dello Sport, Abodi, dal presidente del Coni, Malagò e il presidente Federginnastica Tecchi. "Le medaglie non coprono azioni sbagliate" Così ha commentato il ministro dello Sport Giovani,Abodi, incontrando i due presidenti. Sul tavolo sono arrivate le denunce presentate nei giorni scorsi da alcune atlete della ritmica. Dopo le dichiarazioni di Nina Corradini e Anna Basta su presunti abusi e pressioni, anche Giulia Galtarossa ha scoperchiato una pentola in ebollizione in ina intervista rilasciata oggi. Le atlete sono convocate domani 3 novembre dagli organi di giustizia sportiva. Il presidente Coni: fare chiarezza, ma movimento è sano. Quello Fgi: credo ad atlete, cose vanno sistemate. - (PRIMAPRESS)